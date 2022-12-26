القاهرة 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية مكاسب قوية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب بلغت 13.2 مليار جنيه ليصل إلى 954.7 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 2.1 مليار جنيه.وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 1.22% مسجلًا 14560.41 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 1.67% ليصل إلى 2749.24 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 2% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 4075.56 نقطة.// انتهى //16:39ت م0129