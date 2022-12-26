القاهرة 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حرصها على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في المجهود التنموي بالدول العربية في المجالات كافة، وذلك في إطار التعاون والشراكة مع الحكومات والقطاع الخاص تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وتكريساً لمبادئ المواطنة وقيم التطوع والتضامن والعمل للصالح العام.وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في بيانٍ لها اليوم بمناسبة "اليوم العربي لمنظمات المجتمع المدني": إن الجامعة العربية تعمل على المضي قدماً في جهودها الرامية إلى الارتقاء بالتعاون القائم مع مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية، من خلال رعاية واستضافة وتنظيم فعاليات مشتركة مع عددٍ من الجمعيات والاتحادات والمنظمات في مختلف المجالات.وأشارت إلى أن الاحتفاء باليوم العربي لمنظمات المجتمع المدني يعكس الحرص على أن تضطلع بأدوارها في المساهمة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الفئات المستفيدة بأنشطتها وبرامجها، كما أنه يُمكّن من تسليط الضوء على مبادرات وإنجازات القطاع المدني تحقيقاً للتكامل المنشود بينه وبين الحكومات والقطاع الخاص.ودعت السفيرة أبو غزالة منظمات المجتمع المدني العربية إلى تكثيف جهودها والتنسيق سواء وطنياً أو عربياً من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية في إطار "العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني: دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (2016-2026)"، الذي تمّ إطلاقه تأكيداً لالتزام الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على تعزيز القدرات المؤسسية للمجتمع المدني ومشاركته الفاعلة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.// انتهى //16:41ت م0130