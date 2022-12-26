الرياض 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واستنظم الأكاديمية المالية بعد غدٍ الأربعاء منتدى النمو الاقتصادي (EGF) في نسخته السادسة؛ وذلك تحت عنوان "مستقبل مهنة المراجعة الداخلية والمحاسبة".وسيسلط المنتدى الذي ينظم افتراضياً بحضور تنفيذيين ومختصين في المحاسبة والمراجعة الداخلية، الضوء على الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة في المحاسبة والمراجعة الداخلية والاتجاهات المستجدة والتوقعات وأهم الأبحاث في المراجعة الداخلية.وسيشارك في المنتدى كل من رئيس المراجعة الداخلية في شركة المدفوعات الرقمية السعودية (Stcpay)، والرئيس التنفيذي للمالية في شركة التعاونية للتأمين الدكتور عمرو كردي.ويأتي ذلك ضمن إستراتيجيات الأكاديمية المالية في تعزيز الحوار البناء ونشر المعرفة والممارسات المهنية وبناء شراكات إستراتيجية فعالة تخدم مصالح القطاع المالي وتقديم برامج توعوية للمختصين والمهتمين في القطاع.وأوضحت الأكاديمية المالية أن المنتدى يسعى إلى دعوة المسؤولين والممارسين والخبراء والمهنيين في القطاع المالي محليًا ودوليًا؛ لتباحث الموضوعات محط الاهتمام واقتراح الحلول والتوصيات التي يمكن أن تسهم في دعم النمو الاقتصادي بشكل فعّال ومثمر، داعية جميع المهتمين في القطاع المالي بصفة عامة والمختصين في المحاسبة والمراجعة الداخلية بصفة خاصة إلى التسجيل لحضور اللقاء الافتراضي عبر الرابط التالي https://fa.live.net.sa/egf6/.// انتهى //17:04ت م0132