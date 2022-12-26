الرياض 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسيدشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية غداً, حفل "المروية العربية"، وذلك في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية – معهد الفيصل.وتهدف "المروية العربية" إلى مُعالجةِ الالتباسِ والتراجُعِ الواقعَيْنِ في مفهومِ "حضارةِ العربِ"، والمحافظة على الاستحقاقِ الحضاريِّ لجزيرة العرب من الطمس، وتعزيز الحضارة الإسلامية.يأتي ذلك ضمن مسيرة المركز الطويلة الممتدة منذ 40 عامًا في العطاء الفكري ومهامه ورسالته في نقل المعرفة، وتوفير منصّة تجمع الباحثين والمؤسسات البحثية محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا؛ لإنتاج بحوث أصيلة في العلوم الإنسانية والاجتماعية، والمشاركة في المناقشات العلمية، والحوار بين الثقافات المختلفة.// انتهى //17:08ت م0133