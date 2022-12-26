عرعر 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسدعت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث ثانوي بتعليم المنطقة والقطاعات التابعة لها، للتسجيل في مسابقة " كانجارو " موهبة للرياضيات، التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالتعاون مع وزارة التعليم.وتهدف المسابقة التي يستمر التسجيل فيها حتى يوم الأربعاء الموافق 2 شعبان 1444هـ، إلى تشجيع الطلاب والطالبات على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية، إلى جانب توفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعلمها، وتعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام، واكتشاف الطلبة المتميزين فيها، وضمهم للفرق والمنتخبات السعودية؛ للمنافسة في المحافل والمسابقات الدولية.من جهة أخرى احتفت مدارس تعليم محافظة رفحاء للبنين والبنات بالحود الشمالية أمس، بعام القهوة السعودية 2022، ضمن الاحتفاء الوطني بعام القهوة طيلة أيام السنة.وتضمن الاحتفاء عدداً من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية، إضافةً إلى كيفية زراعتها وحصادها وتوزيعها، وطريقة إعدادها وتحضيرها التي تختلف من منطقة لأخرى، وصولاً إلى طرق تقديمها المتنوعة، بما يعكس القيم السعودية الأصيلة، ورمزاً للكرم والضيافة.ويهدف الاحتفاء إلى دعم الهوية الثقافية السعودية وتقاليدها العريقة، وتعزيز قيم الكرم والانتماء للموروث السعودي، والمحافظة على القهوة ورمزيتها الثقافية والوطنية، ومكانتها المحلية والدولية.// انتهى //17:23ت م0138