الرياض 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسحرصت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة على تنوّع الخدمات للمشاركين والمستثمرين في قطاع الإبل، وذلك بتوفير الاشتراطات الأمنية والصحية للملاك من خلال تطبيق "تم".وبين المشرف على التطبيق محمد بن بدن أن تطبيق "تم" يقدم لملاك الإبل 560 مقدم خدمة استفاد منها أكثر من 2300 مستخدم، وضبطت به عمليات دخول وخروج شاحنات الإبل من وإلى الأسواق، إذ يعمل على مجموعة من الخدمات تمثلت في تتبّع الإبل من موقع الاستلام إلى التسليم، وتنسيق دخول وخروج شاحنات النقل لأسواق الإبل.وأشار إلى آلية عمل التطبيق الذي يقدم خدمات لوجستية من خلال الإشراف على دخول سوق الإبل بمهرجان الملك عبدالعزيز 7، وذلك بتنظيم وضبط حركة الدخول والخروج لسوق الإبل؛ لضمان الإجراءات الأمنية والصحية من خلال محطة للفحص والتعقيم والتحقق من سلامة الناقلات.وقال : "يتضمن التطبيق أهم 3 خدمات للإبل هي ( الحلاقة، النقل، البيطرية)، كذلك توجد محطة فحص وتعقيم تتم بعد التحميل والتنزيل والتحقق من شروط الأمن والسلامة ووسائل رفع الإبل، بالإضافة إلى تتبّع الإبل من نقلها حتى تنزيلها، من خلال إصدار وثيقة للمالك لمعلومات الناقل والشاحن", مبيناً أنه يتم تسجيل أرقام الشرائح أو المواصفات، كما يوجد سند بتحميل الإبل المتعافية، وبالتالي لا يتم تحميل الإبل المريضة، ويتم توقيع الناقل على الإبل المتعافية.// انتهى //17:24ت م0139