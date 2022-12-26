الرياض 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واستنظّم هيئة الأفلام الأربعاء المقبل، لقاءً افتراضياً مفتوحاً بعنوان " صناعة المهرجانات السينمائية "، وذلك بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين بقطاع الأفلام.ويهدف اللقاء لفتح باب الحوار والتواصل مع الناشطين والمهتمين بمجال المهرجانات السينمائية، ومعرفة احتياجاتهم والمعوقات التي يواجهونها؛ لإيجاد الحلول والفرص لتطوير مشاركاتهم في المهرجانات وفي مجال صناعة الأفلام المحلية.يأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة بتنظيم الهيئة للتواصل مع العاملين والمهتمين بقطاع الأفلام.// انتهى //17:24ت م0140