الرياض 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسنظمت هيئة الأزياء لقاءً افتراضياً لمناقشة فرص الشراكات في قطاع الأزياء؛ لتنمية القطاع وزيادة فرص النمو الاقتصادي والثقافي فيه، بحضور عدد من المختصين والمهتمين بقطاع الأزياء.وناقش اللقاء محاور: أهمية الشراكات من حيث اختيار الشريك الاستراتيجي، وتنظيم العمل بين الطرفين؛ بما يحقق مفهوم الشراكة الحقيقية، والاستفادة من خبرة القطاع الخاص في عدة نواحي، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع، إضافةً إلى مبادرات ومشاريع الهيئة واستراتيجيتها، والركائز التي تدعم مجتمع الأزياء وتطوير البيئة التنموية للقطاع، والتي تنقسم إلى سبعة عناصر رئيسية هي: التعليم والإبداع، تطوير المنتجات، التصنيع وسلسة الإمداد، التجزئة، سرد ورواية القصص والفعاليات، الاستدامة، ممكنات القطاع.// انتهى //17:26ت م0142