الرياض 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسعقد مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اجتماعه الـ89 برئاسة معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل, وذلك في مقر الهيئة بالرياض.واستعرض الاجتماع أداء المركز الوطني لتخطيط القوى العاملة الصحية، وتناول عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتدريب في برامج الهيئة، واطلع على مؤشرات الأداء العام، مثنياً على ما حققته الهيئة هذا العام في سبيل تحقيق رؤيتها نحو مجتمع صحي بكفاءة.// انتهى //17:42ت م0144