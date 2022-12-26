عام / مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يعقد اجتماعه الـ89
الاثنين 1444/6/2 هـ الموافق 2022/12/26 م واس
الرياض 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس
عقد مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اجتماعه الـ89 برئاسة معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل, وذلك في مقر الهيئة بالرياض.
واستعرض الاجتماع أداء المركز الوطني لتخطيط القوى العاملة الصحية، وتناول عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتدريب في برامج الهيئة، واطلع على مؤشرات الأداء العام، مثنياً على ما حققته الهيئة هذا العام في سبيل تحقيق رؤيتها نحو مجتمع صحي بكفاءة.
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17:42ت م
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