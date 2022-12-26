عرعر 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسنفذت إدارة الرعاية المنزلية بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر أكثر من 800 زيارة منزلية بلغ عدد المستفيدين منها 98 مريضًا خلال الأشهر الأربعة الماضية حيث استحدث تعاون ممتد إلى مشاركة أقسام طبية مساندة أخرى وصولاً إلى توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية التي يتم توصيلها إلى المنازل عبر البريد السعودي وفقاً لاحتياج المريض.وشملت الخدمات رعاية صحية للمرضى ، متابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية, إضافة إلى الخدمات المستحدثة بالخطة التطويرية لقسم الرعاية المنزلية بالتعاون مع الأقسام كخدمة العلاج الطبيعي والرعاية التنفسية والتغذية السريرية والخدمة الاجتماعية والجهاز التنفسي وقسم البصريات للعناية بالإبصار والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب والقساطر والعلاج التلطيفي لدى كبار السن وغيرها.// انتهى //17:44ت م0145