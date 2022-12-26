الجزائر 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في العاصمة الجزائرية، اليوم، معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إبراهيم مراد.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين.حضر اللقاء معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري.// انتهى //18:02ت م0146