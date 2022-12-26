الرياض 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسحقق فريق الفتح فوزاً عريضاً على ضيفه الشباب برباعية مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي لعبه الفريقان مساء اليوم في الأحساء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022 - 2023.بدأ أهداف المباراة الفتح من نقطة الجزاء التي نفذها بنجاح سفيان بن دبكة عند الدقيقة الـ41، لينتظر الشباب حتى الدقيقة 49 ليعادل النتيجة لاعبه سانتا مينا، ولكن لاعبي الفتح عادوا سريعاً ليفرضوا تفوقهم من جديد بهدفٍ ثانٍ بعد 3 دقائق فقط، أي في الدقيقة 51 عن طريق ماجد كنبه، ثم أضاف زميله أيمن الخليف هدفاً ثالثاً في الدقيقة 55، قبل أن يؤكد الفتح تفوقه برابع الأهداف عن طريق مراد باتنا عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 7+90.هذه النتيجة زادت من جراح الشباب بعد خروجه من دور الـ 16 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الاتحاد، حيث فقد فرصة استعادة صدارة ترتيب الدوري، إذ تجمد رصيده عند 22 في وصافة الترتيب بعد النصر الذي يتفوق عليه بالأهداف، فيما أضاف الفتح لرصيده 3 نقاط، فبات يملك 15 نقطة وضعته في المرتبة الثامنة في سلم الترتيب.من جانبه استطاع الرائد الثأر من مضيفه الباطن بالفوزٍ بـ 2 - 1، في مباراتهما اليوم لحساب ذات الجولة من مسابقة دوري روشن، بعد أن تمكن الأخير من بلوغ دور الـ 8 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مفاجئاً الجميع بإقصاء الرائد من البطولة.وجاءت أهداف الرائد في الدقيقتين (31، 57) بواسطة لاعبيه كريم البركاوي وإلكساندرو ميتريتسا، فيما سجل للباطن يوسف الشمري في الدقيقة 49، وهي النتيجة التي أوصلت الرائد للنقطة 12 في المركز 11، في حين ظل الباطن متذيلاً ترتيب فرق الدوري بنقطة يتيمة.// انتهى //18:29ت م0147