عام / سفير خادم الحرمين الشريفين يلتقي رئيس لجنة الصداقة البرلمانية للجانب النيجيري
الاثنين 1444/6/2 هـ الموافق 2022/12/26 م واس
نيامي 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر الدكتور زيد بن مخلد الحربي بمقر السفارة, رئيس لجنة الصداقة البرلمانية للجانب النيجيري بين النيجر والمملكة الحاج عبدو أبو بكر.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير وتعزيز مجالات التعاون للجنة الصداقة البرلمانية السعودية النيجرية بين البلدين الشقيقين.
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18:40ت م
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