عرعر 02 جمادى الآخرة1444 هـ الموافق 26 ديسمبر2022 م واس‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في الإمارة بمدينة عرعر اليوم، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وشيوخ القبائل والمواطنين في جلسته الأسبوعية، التي خصصت لمناقشة تعزيز دور لجنة إصلاح ذات البين في المنطقة في حل النزاعات والتصالح في الخصومات وتقوية الروابط.وأكد سموه, أهمية دوراللجنة بالمنطقة من خلال نشرثقافة التسامح والعفو والتجاوز وحل النزاعات والتصالح في الخصومات وتقوية الروابط، منوهاً بالدعم الذي تحظى به لجان إصلاح ذات البين من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من خلال دعم أوجه الصلح والإصلاح بين الناس ، طلباً للأجر وتحقيقاً لما فيه خير هذا المجتمع بالسعي في الصلح والعفو ونشر ثقافة التسامح بين الناس.ودعا أولياء الدم لعدم المبالغة في طلب المبالغ الطائلة للتنازل عن القاتل, وابتغاء مرضات الله تعالى ونيل الأجر والثواب من الله عز وجل، لافتا سموه النظر إلى أن أحقية صاحب الحق في طلب تنفيذ حكم الشرع المطهر وعدم إكراهه على العفو ويجب حثه باللفظ الحسن والتذكير بفضل العفو دون أن تكون هناك ملامة على مطالبته فالتنفيذ حق شرعي والتسامح بين الناس خيار وفضيلة وأجر.من جانبه, أكد رئيس لجنة إصلاح ذات البين في المنطقة الشيخ الدكتور محمد أبا الخيل، أن اللجنة تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات والمقترحات وَفْق توجيهات سمو أمير الحدود الشمالية خلال الفترة المقبلة، وذلك سعيًا للإصلاح بين الناس والتخفيف من القضايا المحالة إلى أروقة المحاكم, معربًا عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه واهتمامه بأعمال اللجنة.وتضمنت الجلسة العديد من المداخلات والنقاشات من قبل الحضور عن أهمية دور اللجنة بالمنطقة في حل النزاعات والتصالح في الخصومات وتقوية الروابط.// انتهى //18:50ت م0151