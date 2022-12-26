سكاكا 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واساستقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، بصالة الاستقبال الكبرى في قصره بمدينة سكاكا مساء اليوم ، جموعَ المواطنين ومشايخ ومعرِّفي القبائل بالمنطقة.كما استقبلَ سموُّه أصحابَ الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة ومسؤولي القطاعات الحكومية من مدنيين وعسكريين، الذين قدموا للسلام على سموِّه في الجلسة الدورية التي يقيمها للمواطنين.وفي بداية الجلسة رحَّب سموُّ أمير منطقة الجوف بالجميع مستعرضاً في حديثه للمواطنين العديدَ من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية .واستمع سمو أمير المنطقة إلى مداخلات الحضور، مؤكداً العمل وفق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله التي لا تألوا جهدا في خدمة مواطني هذا الوطن الغالي .ونوه سمو أمير الجوف بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- للمنطقة ومحافظاتها، وما تحظى به من مشروعات تنموية تصب في صالح المواطنين أسوةً بغيرها من مناطق المملكة.وفي ختام الجلسة سأل سموُّه اللهَ تعالى أن يديم على بلادنا أمنَها وعزَّها وازدهارَها في ظل قيادة خادمِ الحرمينِ الشريفينِ وسموِّ وليِّ عهدِه الأمينِ -حفظَهما الله-.// انتهى //18:52ت م0152