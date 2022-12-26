الطائف 02 جمادى الآخرة,1444 هـ الموافق 26 ديسمبر,2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف بمقر المحافظة اليوم, بعدد من أعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان ومدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة منى العتيبي.وأكد سموه أن الشريعة الإسلامية والأنظمة جاءت حافظةً لحقوق الإنسان، التي تؤكد على قيام الدولة بكل ما من شأنه حفظ كرامة الإنسان وصون ذاته ورعايته وتنمية قدراته وذلك إيماناً منها بأن بناء الإنسان الركيزة الأولى في بناء الدولة ونهضتها.فيما أشار أعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان, إلى أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان طبقا للأنظمة والتزامات المملكة بناء على الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة.وتناول اللقاء عدداً من المبادرات التي تهدف لتعزيز حقوق الإنسان في محافظة الطائف.// انتهى //18:52ت م0153