الرياض 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسالتقى معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، في مقر الهيئة الرئيس بالرياض اليوم، معالي وزير الصحة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية المختار ولد داهي, والوفد المرافق له، بحضور سفير موريتانيا لدى المملكة سيدي عالي.وبحث الجانبان فرص التعاون المشتركة في مجال تنظيم الدواء والأجهزة الطبية والرقابة عليها.كما اطلع وزير الصحة الموريتاني والوفد المرافق له على بعض الخدمات التي تقدمها "الغذاء والدواء" للأفراد وقطاع الأعمال فيما يخص المنتجات الخاضعة لإشرافها.// انتهى //19:14ت م0155