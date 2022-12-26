رفحاء 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسخَصَّصَ مهرجان شتاء درب زبيدة "الوجهة شمالية" الذي تنظِّمُه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في نسخته الثانية ببلدة لينة التاريخية - جنوب رفحاء- الكثير من المساحات لفعاليات الصغار.ومن هذه المساحات منطقة "عالم الأطفال" التي تشمل فعاليات متنوعة للأطفال وجلسات عائلية، بالإضافة إلى المواقع الأخرى التي تفاعل معها الصغار بشكل كبير؛ كمنطقة المغامرات، وفعاليات المسرح ، وفعاليات سوق لينة التاريخي، والمعرض الذي يروي أهم الحقب في تاريخ المنطقة ويضم أجنحة تعريفية عن درب زبيدة التاريخي، ومعرضاً للصور التاريخية، ومعرضاً لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية يبرز دور المحمية وأنشطتها المختلفة في تنمية الحياة الفطرية، إلى جانب فعاليات مختلفة تنمِّي ثقافة ومهارات الصغار .ورصدت "واس" تفاعل الأطفال الزائرين مع فعاليات مهرجان "شتاء درب زبيدة" الذي تشهده لينة التاريخية خلال الفترة الحالية،ويستمر حتى 15 من شهر مارس المقبل.// انتهى //20:46ت م0162