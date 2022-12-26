جدة 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسأعلنَ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن فتح باب التسجيل في برنامج اللودج بدورته الرابعة للعام 2023م، وذلك بعد النجاح الكبير للبرنامج في نسخه الثلاث السابقة.ويعود البرنامج تحت مظلة معامل البحر الأحمر التي تعدُّ منصة لصنَّاع الأفلام والكتَّاب ومحترفي صناعة السينما، وتهتم بتقديم برامج فريدة لمساعدة المبدعين على تحقيق رؤيتهم ومشاريعهم من البداية وحتى الإنتاج؛ كونه برنامجاً إبداعياً ومهنياً وجزءاً لا يتجزأ من معامل البحر الأحمر.ويشتمل البرنامج في الدورة الرابعة على دورة مكثَّفة مدتها 10 أشهر بالشراكة مع "تورينو فيلم لاب" وبرعاية فيلم العلا، وذلك لدعم صنَّاع الأفلام الناشئين في المملكة والعالم العربي وأفريقيا، وستحصل المشاريع المختارة على مزايا وفرص مبهرة، كإمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من المرشدين المبدعين وصنَّاع السينما، وسيُعلن عن الفائزين من خلال فعاليات سوق البحر الأحمر في الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي؛ بمجموع جوائز قيمتها 200,000 دولار أمريكي.ويركز اللودج على استقطاب مخرجي الأفلام الراوئية من أصحاب التجارب الناشئة، وسيُنظر ويُبحث أيضاً في الطلبات المقدمة من أصوات واتجاهات راسخة تتميز بأساليب أكثر جرأة في عالم صناعة السينما، ويدعو جميع صناع الأفلام والمنتجين العرب والسعوديين والمقيمين في السعودية والأفارقة،إلى المسارعة بالتقديم لإنتاج روائع سينمائية تستحق المشاهدة، وذلك قبل الموعد النهائي المقرر لانتهاء التقديم في 21 يناير 2023م.// انتهى //20:47ت م0163