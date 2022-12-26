المجمعة 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسحقَّق فريق الفيحاء، فوزاً مهماً على نظيره الطائي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي موسم 2022-2023.أهداف المباراة بدأها الفيحاء عند الدقيقة الرابعة، بهدفٍ أول عن طريق باولينيو، قبل أن يعزِّز تقدمه بهدفٍ ثانٍ عند الدقيقة 21، عن طريق أنطوني نواكايمي، تلا ذلك محاولات لفريق الطائي للعودة للقاء، تكللت بالنجاح بتسجيل هدف قبل لحظات من انتهاء الشوط الأول، قلَّص بها الضيوف النتيجة، عن طريق دينير، وهي النتيجة التي استمرت عليها مجريات الشوط الثاني؛وبها يصل فريق الفيحاء إلى النقطة الثامنة في المركز الثالث عشر، فيما تجمَّد رصيد الطائي عند النقطة الخامسة عشرة، في المركز التاسع بترتيب جدول الدوري.// انتهى //20:48ت م0164