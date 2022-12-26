الرباط 2 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسأَغْلَقَت تعاملات البورصة المغربية اليوم، على ارتفاع مسجَّلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تقدماً بنسبة 0.42 %، بـ11.001,32 نقطة.فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة0.41 % ليستقر عند 886,4 نقطة، وارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.42 % مسجِّلاً 830,44 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 2,57 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 577 مليار درهم مغربي.//انتهى//20:51ت م0165