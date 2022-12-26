إسلام آباد 2 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسأجرى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتصالاً هاتفياً اليوم، بصاحبِ السموِّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، أعرب خلاله عن تهنئته بمناسبة نجاح تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، متمنياً لدولة قطر قيادةً وحكومةً وشعباً التقدم والازدهار.كما جرى - خلال الاتصال- استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه تعزيزها وتطويرها، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.//انتهى//21:22ت م0168