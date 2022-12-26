بكين 2 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسأعلنت السلطات الصحية الصينيّة إلغاء الحجر الصحي للقادمين من خارج البلاد ابتداءً من 8 يناير.وأفادت لجنة الصحة الوطنيّة في بيان لها اليوم، بأنه ابتداءً من الشهر المقبل تكتفي السلطات الصحية بإظهار نتيجة فحص بي سي آر سلبي أُجري قبل أقل من 48 ساعة من وصولهم, بالإضافة إلى السماح تدريجياً بسفر الصينيين إلى الخارج، من دون تقديم جدول زمني.//انتهى//21:45ت م0171