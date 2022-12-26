السيح 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسأطلقت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، ممثلة بنادي واعي المروري اليوم، "حملة توعوية" للالتزام بأنظمة وقواعد السلامة المرورية، تستهدف طلبة الجامعة.وتهدف الحملة التي تقام في مقر الجامعة الرئيس إلى التعريف بأهمية السلامة المرورية، ورفع مستوى الوعي بقواعد السلامة المرورية لدى الطلاب، وحثهم على التقيد بالأنظمة والتعليمات المرورية؛ للحد من المخالفات، ومعالجة السلوكيات المرورية الخاطئة، للإسهام في تعزيز مفاهيم السلامة والحد من عواقبها.واشتملت الحملة على نشر مجموعة من اللوحات الإرشادية في الميادين العامة بالحرم الجامعي، تعبِّر عن أساليب السلامة المرورية، وطرق قيادة المركبة، وتسليط الضوء على بعض المخالفات المرورية؛ ومنها استخدام الهاتف المحمول في أثناء القيادة، وعكس السير، والوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم إعطاء أفضلية السير لمن بداخل الدوار.// انتهى //21:52ت م0172