تبوك 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، عن تأجيل بداية الدوام الرسمي في جميع مدارس مدينة تبوك وقراها بدءاً من الغد إلى الساعة التاسعة صباحاً، مع مراعاة استيفاء جميع الحصص، طيلة أيام هذا الأسبوع .ويأتي ذلك حرصاً من الإدارة على سلامة وصحة طلاب وطالبات المدارس ومنسوبيها؛ نظرًا لما تشهده مدينة تبوك وقراها من انخفاض في درجات الحرارة خلال هذه الأيام.// انتهى //22:07ت م0175