لندن 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واستقدَّم نيوكاسل يونايتد مؤقتاً لوصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوز كبير حققه على مضيفه ليستر سيتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي لعبها الفريقان اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من المسابقة.من جانبه، قلب توتنهام تأخُّرَه بهدفين أمام مضيفه برنتفورد إلى تعادل بهدفين لكلٍ منهما.أما في باقي المباريات، ففاز برايتون على مضيفه ساوثهامبتون 3 - 2، في حين تفوق فولهام على مضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون مقابل، وظفر ولفرهامبتون بنقاط مباراته الثلاث من أمام مضيفه إيفرتون بهدفين لهدف.واستطاعت الفرق الفائزة هذا اليوم من تحسين وضعها في سلم ترتيب المسابقة، لاسيما نيوكاسل الذي رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني متفوقاً بنقطة واحدة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر، إلا أن مانشستر سيتي لايزال بإمكانه استعادة موقعه في المركز الثاني، في حال تمكن من تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهته مع مضيفه ليدز يونايتد بعد غدٍ الأربعاء.من جهته، رفع توتنهام رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع مقابل 20 نقطة لبرنتفورد في المركز العاشر،وبرايتون بدوره رفع رصيده النقطي إلى 24 نقطة في المركز السادس، وظل ساوثهامبتون في المركز الأخير برصيد 12 نقطة، فيما أسهم فوز فولهام في رفع رصيده من النقاط إلى 22 نقطة في المركز الثامن بفارق ثلاث نقاط عن كريستال بالاس صاحب المركز الحادي عشر، وكذلك رفع ولفرهامبتون رصيده إلى 13 نقطة ليغادر المركز الأخير ويتقدم للمركز الثالث من القاع بفارق نقطة واحدة خلف إيفرتون صاحب المركز السابع عشر.// انتهى //22:11ت م0176