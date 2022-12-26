مانيلا 2 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسلقي 8 أشخاص مصرعهم وفقدان 19 آخرين، جراء الفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال اليومين الماضيين على الأقاليم الجنوبية في الفلبين.وأوضحت الوكالة الوطنية الفلبينية للكوارث في بيان لها اليوم أن أكثر من 100 ألف شخص تضرروا جراء الفيضانات، بما في ذلك 44 ألفاً و672 ساكناً نزحوا من منازلهم، واضطروا للإقامة في مراكز للإيواء، مشيرةً إلى أن أعداد المفقودين وصلت إلى 19 شخصاً، مبيناً أن فرق الإنقاذ تساعد المتضررين على الخروج من المياه المرتفعة التي جرفت المنازل والأثاث والمحاصيل والحيوانات.//انتهى//23:09ت م0184