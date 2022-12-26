الرياض 2 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واساتفق قطبا العاصمة فريق النصر وفريق الهلال على التعادل الإيجابي 2 - 2 في لقاء الديربي وقمة مواجهات الجولة العاشرة، التي جمعتهما مساء اليوم بملعب مرسول بارك، لحساب مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022 - 2023.وبدأ الهلال بالتسجيل مبكراً، عبر مهاجمه النيجيري أوديون إيجالو في الدقيقة العاشرة، وسط محاولة من مضيفه النصر للعودة بهدف تعادل، لم يتمكن من تحقيقه إلا مع بداية الشوط الثاني، عندما نجح لاعبه البرازيلي أندرسون تاليسكا، في تسجيل هدف لفريقه في الدقيقة 56، إلا أن الهلال استطاع التفوق مجدداً بالنتيجة بواسطة لاعبه سالم الدوسري من علامة الجزاء عند الدقيقة 65، ولكن النصر عاد مرةً أخرى بهدف تعادلٍ ثانٍ عبر لاعبه عبدالرحمن غريب عند الدقيقة 88.وبهذه النتيجة، حافظ النصر على صدارة ترتيب فرق دوري روشن، برصيد 23 نقطة، فيما وصل الهلال إلى النقطة 21، في المركز الرابع بفارق أهداف أقل عن الاتحاد الثالث، وبنقطة أقل عن الشباب الثاني الذي يمتلك 22 نقطة.//انتهى//23:10ت م0185