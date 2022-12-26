لندن 2 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسفاز ليفربول 3 - 1 على مضيفه أستون فيلا اليوم، بفضل أهداف محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وستيفان بايتشتيتش ليتقدم إلى المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.ومنح محمد صلاح التقدم للفريق الضيف بعد خمس دقائق من بداية المباراة، وأضاف المدافع فان دايك الهدف الثاني في الدقيقة 37، قبل أن يقلص أولي واتكينز الفارق لصاحب الأرض بضربة رأسية في الدقيقة 59، إلا أن بايتشتيتش البالغ عمره 18 عاماً حسم فوز ليفربول قبل تسع دقائق من النهاية محرزاً هدفه الأول مع الفريق الأول.وبقي فيلا في المركز 12 وله 18 نقطة، مقابل 25 نقطة لليفربول الذي يتأخر بنقطة واحدة عن غريمه مانشستر يونايتد خامس الترتيب وبفارق 12 نقطة عن أرسنال المتصدر الذي يواجه وست هام يونايتد في وقت لاحق من الليلة.//انتهى//23:13ت م0187