الرياض 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسانطلقت اليوم البطولة الشاطئية الأولى للكرة الطائرة الجولة الأولى، التي تستضيفها مدينة الجبيل حتى يوم 29 ديسمبر من الشهر الحالي، وذلك بحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة سعد الرويس وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الشواطئ بالاتحاد محمد الفقيه، وعضو مجلس الإدارة عبدالمحسن آل عبيد.وتشهد الجولة الأولى مشاركة 32 فريقاً يمثلون 64 لاعباً وقسمت الفرق إلى ثمان مجموعات، وتقام الجولة الثانية للبطولة في جيزان.وتأتي هذه البطولة ضمن نقاط إستراتيجية دعم الأندية للموسم الرياضي 2022 - 2023 م التي أقرتها وزارة الرياضة، من خلال اتحاد اللعبة الذي يحرص على مشاركة أكبر عدد من الفرق على مستوى جميع مناطق المملكة، من أجل توسيع قاعدة عدد الفرق واللاعبين الممارسين للكرة الطائرة الشاطئية.يذكر أن نظام البطولة يقام بطريقة الدوري من ثلاث جولات، يتوج بذهبها الفريق الأكثر نقاطاً في الجولات الثلاث.// انتهى //23:16ت م0188