عرعر 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عن تعليق الدراسة حضورياً غدًا الثلاثاء، في جميع مدارس المنطقة.وأوضحت إدارة التعليم أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضوريةليوم غدٍ الثلاثاء، في جميع مدارس المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها، وستكون الدراسة -عن بُعد-، وذلك عبر منصة "مدرستي" للطلاب والهيئة الإدارية والتعليمية بالمدارس.// انتهى //23:17ت م0189