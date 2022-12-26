جيزان 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسحقق نادي الأمجاد لكرة القدم بطولة دوري البراعم تحت ١٥ سنة ، ضمن منافسات الجولة الأخيرة، وذلك بملعب الرديف بمنطقة جازان.وضمن المنافسة التقى مساء اليوم فريق أكاديمية الليث الأبيض والتهامي، انتهت بفوز الأكاديمية بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتي خدمت نتيجتها تأهل أكاديمية الليث الأبيض للمركز الثالث، بعد نادي حطين الحاصل على المركز الثاني.// انتهى //23:22ت م0190