الرياض 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واساختتمت السبت الماضي بطولة الخماسي الحديث السعودية الأولى، والتي استمرت على مدى يومين 23 - 24 ديسمبر الجاري، بمشاركة 91 لاعبا ولاعبة، وذلك لعشرة فئات سنية من تحت 9 سنوات أكبر من 40 سنة و 50 سنة ماستر، وذلك على المسبح والمضمار الخارجي بصالة وزارة الرياضة بالرياض، وأدار المنافسة 16 حكما و 8 حكمات.وعـد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي الخماسي الحديث ناصر الدغيثر البطولة تعد باكورة مسابقات الاتحاد، متطلعا إلى مشاركات فاعلة وأكبر مستقبلا للعبة على مستوى الإقليم والعالم.وكان الدغيثر قد توّج أصحاب المراكز الأولى وأفضل مركز أداء في البطولة.يذكر أن اتحاد اللعبة جهّز منصة رماية بالليزر، وهي إحدى مسابقات الاتحاد السعودي للخماسي الحديث، وذلك بهدف الترويج للعبة لانتشارها وزيادة الممارسة الرياضية.// انتهى //23:28ت م0192