رام الله 2 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم والمستوطنين، ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.وحمّلت في بيان صحفي اليوم الاحتلال الصهيوني الغاشم المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكات وجرائم قواته وميليشياته ومستوطنيه المسلحة ومنظماته الإرهابية، وتداعياتها على الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لتحقيق التهدئة.وطالبت "الخارجية الفلسطينية" المجتمع الدولي أن يتحرك حيال حالة الصمت الطويلة التي تسيطر عليه، التي تعكس حالة الخوف من توجيه الانتقادات للاحتلال الصهيوني الغاشم، بما يعكس حالة الضعف الدولية المرتبطة تحديداً بالحالة الفلسطينية دون غيرها وما يعانيه الشعب الفلسطيني.كما دانت إقدام الاحتلال الصهيوني الغاشم على فتح عبّارات المياه باتجاه قطاع غزة، التي أدت إلى إغراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، خاصة شرق خان يونس ودير البلح وعشرات المنازل وإغلاق عدد من الشوارع في القطاع.//انتهى//23:37ت م0193