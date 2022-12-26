عام / تعليم ظهران الجنوب يعلق الدراسة الحضورية غداً في مدراس قطاع تهامة
الاثنين 1444/6/2 هـ الموافق 2022/12/26 م واس
أبها 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس
أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير، عن تعليق الدراسة حضورياً ليوم غدٍ الثلاثاء، في مدارس قطاع تهامة "الغول و الغايل والمسنى وقاعة والدافعة وقرض و الجربة".
وأوضحت إدارة التعليم أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية، ليوم غدٍ الثلاثاء، في جميع مدارس قطاع تهامة، وستكون الدراسة -عن بُعد-، وذلك عبر منصة "مدرستي" للطلاب والهيئة الإدارية والتعليمية بالمدارس.
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23:50ت م
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