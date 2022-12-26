أبها 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسأعلنت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير، عن تعليق الدراسة حضورياً ليوم غدٍ الثلاثاء، في مدارس قطاع تهامة "الغول و الغايل والمسنى وقاعة والدافعة وقرض و الجربة".وأوضحت إدارة التعليم أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية، ليوم غدٍ الثلاثاء، في جميع مدارس قطاع تهامة، وستكون الدراسة -عن بُعد-، وذلك عبر منصة "مدرستي" للطلاب والهيئة الإدارية والتعليمية بالمدارس.// انتهى //23:50ت م0195