عرعر 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسأعلنت جامعة الحدود الشمالية عن تعليق الدراسة حضورياً غدًا الثلاثاء، بجميع مقرات وفروع الجامعة (عرعر- رفحاء- طريف - العويقيلة).وأوضحت الجامعة, أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية, وستكون المحاضرات لليوم الدراسي -عن بُعد - ليوم غدٍ الثلاثاء .// انتهى //23:57ت م0196