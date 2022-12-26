شقراء 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واستفقد صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث أمس، البلدة التراثية ومسجد سديرة التاريخي، وعدداً من القصور والمباني التاريخية في محافظة شقراء.وتجول سموه في البلدة التراثية في شقراء، التي تتميز بحفاظها على نمط العمارة النجدية القديمة، في مبانيها وأسواقها وممراتها. كما زار سمو وزير الثقافة مسجد سديرة التاريخي الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1356هـ، ورُمم ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة، لتبلغ طاقته الاستيعابية 347 مصلياً.وتضم محافظة شقراء العديد من المباني التاريخية التي تعكس نمط العمارة التقليدية الفريدة وسط المملكة.وتعمل هيئة التراث على ترميم قصر السبيعي التاريخي في المحافظة، ضمن مشروع مهم لترميم وتأهيل والتدخل الطارئ في مواقع التراث الثقافي بمختلف مناطق المملكة.// انتهى //00:23ت م0001