لندن 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسعزز أرسنال موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه ويستهام يونايتد 1 / 3 يوم الاثنين بالمرحلة السابعة عشرة من المسابقة.وانتهى الشوط الأول بتقدم ويستهام بهدف حمل توقيع الجزائري سعيد بن رحمة في الدقيقة 27 من ضربة جزاء . وبعد مضي 8 دقائق من بداية الشوط الثاني أدرك بوكايو ساكا التعادل لأرسنال، وفي الدقيقة 58 سجل البرازيلي جابرييل مارتينيلي الهدف الثاني ، وتكفل إدوارد نيكيتاه بتسجيل الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 70 .وسجل أرسنال الفوز الرابع على التوالي والثالث عشر هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وهزيمة واحدة، رافعا رصيده في الصدارة إلى 40 نقطة، فيما توقف رصيد ويستهام عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.// انتهى //02:08ت م0004