نواكشوط 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واستلقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مساء أمس الاثنين اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.وذكرت الرئاسة الموريتانية أن الرئيس الغزواني بحث مع الرئيس محمد بن زايد العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويرها.كما تطرق الحديث إلى الأوضاع الراهنة، حيث استعرض رئيس الجمهورية مع رئيس الإمارات المسائل ذات الاهتمام المشترك وتبادلا الرؤى حولها.// انتهى //03:00ت م0005