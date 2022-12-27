إسلام آباد 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اتصال وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري بصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استعرضا خلاله العلاقات السعودية الباكستانية، وأبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وسلطت الضوء على تطورات الوضع الأمني التي شهدتها باكستان خلال اليومين الماضيين، ما دفع السلطات الباكستانية إلى رفع مستوى التأهب الأمني إلى أقصى المستويات.وأخبرت عن تقليل السلطات الباكستانية من احتمال تعرض باكستان لموجة جديدة لفيروس كورونا الذي بدأ ينتشر في بعض الدول من جديد.وأشارت إلى تجديد روسيا استعدادها لتلبية احتجاجات باكستان من الغاز المسال الطبيعي.وتناولت صحف باكستان في الشأن الدولي توصية منظمة الصحة العالمية بضرورة حصول أصحاب المناعة الضعيفة على جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمواجهة المتحور الصيني الجديد.// انتهى //05:11ت م0008