الطائف 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسعقد فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالطائف أمس مع مدير تعليم المحافظة الدكتور فهد الشريف لقاء وذلك ضمن اللقاءات الدورية التي ينظمها الفرع مع مديري الجهات والمسئولين في ظل العلاقة التفاعلية مع الإعلام والمجتمع.وشهد اللقاء جمعٌ من الصحفيين والمثقفين، ورحّب في بدايته مدير الفرع عطاالله الجعيد بمدير التعليم والحضور، مستعرضاً السيرة الحافلة بمنجزات الضيف، ثم فتحت النقاشات عن الخطط والمشاريع التنموية التي تحققت خلال الأعوام القليلة الماضية في هذا القطاع بدءا من النماذج التصميمية الجديدة للمدارس ومنصّة مدرستي، وخطط الاستثمار وترشيد الإنفاق والبرامج التربوية ومحاربة الأفكار المتطرفة ونشر ثقافة التطوّع ومعالجة جوانب القصور.ولفت الشريف النظر خلال اللقاء أنه يطبّق سياسة الباب المفتوح ويرحّب بكل الآراء المختلفة لتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات، موجهاً دعوته لكل وسائل الإعلام للوقوف على النماذج التصميمية الجديدة للمدارس بالطائف، والتي سبقت كل الدول المتقدمة منها وجود مدارس بدورات مياه وفناءات خاصة مستقلة في كل فصل تعليمي، كاشفاً أن أسباب بعض حالات التكدّس في الفصول الدراسية يعود للنمو السكاني السريع في المخططات الجديدة للإسكان وغيرها، وهناك خطط تعمل عليها وزارة التعليم لاستيعاب هذه المشكلة ، مؤكداً أن هناك توجهًا كبيرا لتوسيع دائرة استثمارات تعليم الطائف في القطاع الأهلي بما يرفع جودة التعليم.وتحدّث عن الشراكات الناجحة مع الجامعة ووزارة الثقافة ووزارة الرياضة في تكاملية الأدوار ودعم الجهود، مؤكداً أن هناك لقاء مفتوحاً سيطلقه قريبا مع المعلمين والمعلمات للوقوف على أبرز آرائهم ومقترحاتهم ومطالباتهم.وفي نهاية اللقاء قدم مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالطائف درعا تقديريا لمدير التعليم شاكرا له تلبية الدعوة لعقد هذا اللقاء ، ثم التقطت الصور التذكارية مع الحضور.// انتهى //07:06ت م0010