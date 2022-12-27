المدينة المنورة 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسنفذ فريق فرسان الصفة التطوعي بجمعية التنمية الأهلية بقباء المدينة المنورة بإشراف إدارة المساجد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة مبادرة تطوعية بعنوان " عذباً فراتاً " لتزويد مساجد المدينة المنورة بـ ٤٨ ألف عبوة ماء .وتأتي مبادرة " عذباً فراتاً " ضمن المبادرات التطوعية المتواصلة للفريق لخدمة زوار المدينة المنورة والحجاج والمعتمرين والمصلين في جوامع ومساجد أحياء المدينة المنورة .// انتهى //07:09ت م0011