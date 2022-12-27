اجتماعي / فريق فرسان الصفة التطوعي بالمدينة المنورة ينفذ مبادرة "عذباً فراتاً"
الثلاثاء 1444/6/3 هـ الموافق 2022/12/27 م واس
المدينة المنورة 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس
نفذ فريق فرسان الصفة التطوعي بجمعية التنمية الأهلية بقباء المدينة المنورة بإشراف إدارة المساجد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة مبادرة تطوعية بعنوان " عذباً فراتاً " لتزويد مساجد المدينة المنورة بـ ٤٨ ألف عبوة ماء .
وتأتي مبادرة " عذباً فراتاً " ضمن المبادرات التطوعية المتواصلة للفريق لخدمة زوار المدينة المنورة والحجاج والمعتمرين والمصلين في جوامع ومساجد أحياء المدينة المنورة .
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