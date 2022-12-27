الطائف 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسدشنت إدارة تعليم الطائف ملتقى الإشراف التربوي للمشرفين والمشرفات المقيمين بالمدارس الأهلية تحت شعار ( الإشراف التربوي والفاقد التعليمي ) وذلك بحضور عدد من القيادات التعليمية وأكثر من 90 مشرفا ومشرفة من المقيمين بفندق أرديوم.ويهدف الملتقى الذي ينفذ على مدى يومين إلى تبادل الخبرات بين مشرفي المدارس الأهلية، وتوثيق العلاقة بين المشرف الزائر والمشرف المقيم ، والتعرف على أفضل أساليب الإشراف الحديثة وذلك لطرح الأفكار والرؤى من أجل إشراف مقيم متميز .واشتمل الملتقى على مجموعة من الجلسات الحوارية ، المحصلة المهارية والفاقد التعليمي ، الإشراف من أجل التعلم ، البحوث الإجرائية ودورها في تحسين نواتج التعلم ، الممارسات التعليمية الرقمية لمعالجة الفاقد التعليمي.وأكد مدير التعليم بالطائف الدكتور فهد الشريف أهمية الملتقى والذي يسعى لتحقيق تعليم نوعي ومتميز للطلاب والطالبات، مشيدًا بالتعاون والتكامل بين إدارات الإشراف التربوي والمدارس الأهلية بما يحقق أهداف الرؤية الطموحة2030 ، ومقدمًا شكره للقائمين على الملتقى ، ومؤملًا أن يحقق الملتقى أهدافه المنشودة.// انتهى //07:13ت م0012