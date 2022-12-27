ينبع 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسدعت إدارة التعليم بمحافظة ينبع منسوبي التعليم للمشاركة في مسابقة "اقرأ" بنسختها الثامنة، إحدى مسارات برنامج القراءة التي يُقدمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" في المملكة العربية السعودية التابع لشركة أرامكو السعودية، ويستمر التسجيل فيها حتى يوم السبت 7 جمادى الآخرة 1444هـ .وأوضح مشرف النشاط الطلابي بإدارة تعليم ينبع بشير البشيري أن المسابقة تستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية والمعلمين والمعلمات في التعليم العام، من خلال تقديم برامج ثقافية نوعية تهدف إلى نشر ثقافة القراءة وزيادة الوعي بها، وغرس مفاهيم الاطلاع والقراءة والإنتاج الثقافي المكتوب باللغة العربية، وذلك من خلال مسارين : الأول قارئ العام، وتستهدف الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية للفوز بلقب قارئ العام، يليها الترشح لملتقى اقرأ الإثرائي الذي يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات المشاركين من ناحية البحث والقراءة والكتابة والنشر والتحرير والإلقاء، والمسار الآخر سفراء القراءة و يستهدف المعلمين والمعلمات، ويهدف إلى الاحتفاء بجهودهم في نشر ثقافة القراءة بين الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية.// انتهى //07:30ت م0014