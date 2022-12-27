ينبع 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسانطلقت مؤخرا قافلة الهيئة الملكية بينبع الطبية والاجتماعية لتقديم خدمات طبية واجتماعية لسكان مراكز ينبع النخل التابعة لمحافظة ينبع حيث قدمت القافلة الرعاية الصحية في العديد من التخصصات الطبية ومنها طب الأطفال والنساء والولادة والباطنية وطب الأسرة وفحص الأسنان ودورات الإسعافات الأولية وتطعيم الإنفلونزا الموسمية وبرامج تخسيس مجانية، كما قدمت القافلة دورات قوة التطوع ومسابقات وبرامج ترفيهية للأطفال .حيث أبدى عدد من أهالي ينبع النخل عن سعادتهم بالدور الذي قامت به الهيئة الملكية بينبع بمعاينة المرضي والمراجعين من السكان مقدمين شكرهم للهيئة الملكية بينبع.وتأتي هذه القافلة ضمن منظومة برامج الهيئة الملكية بينبع للمسؤولية الاجتماعية تجاه المراكز التابعة لمحافظة ينبع.// انتهى //07:40ت م0015