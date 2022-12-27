رفحاء 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واساحتفت مدارس تعليم محافظة رفحاء للبنين والبنات أمس، بعام القهوة السعودية 2022، الذي تحتفي به المملكة على مدار عام كامل، وتخلل الاحتفاء عدداً من الأنشطة المتنوعة ما بين ثقافية واجتماعية، وفنية.وجرى الاحتفاء شرح عن عملية زراعة القهوة في جنوب المملكة، وحصادها، وتوزيعها، وطريقة إعدادها وتحضيرها التي تختلف من منطقة لأخرى, وصولاً إلى طرق تقديمها المتنوعة، بما يعكس القيم السعودية الأصيلة ورمز الكرم والضيافة.وأوضح تعليم رفحاء أن الاحتفاء يهدف إلى دعم الهوية الثقافية السعودية وتقاليدها العريقة، وتعزيز قيم الكرم والانتماء للموروث السعودي باعتبار القهوة السعودية جزء أصيل منها والاعتزاز بهذه القيم والمحافظة عليها، وتسليط الضوء على تاريخها وأنواعها وأدواتها ومكوناتها وطرق تحضيرها وتقديمها.// انتهى //08:53ت م0018