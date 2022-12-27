نجران 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسغرمت أمانة منطقة نجران عدداً من الشركات والمؤسسات التابعة لجهات خدمية بالمنطقة مبلغ 56,000 ألف ريال خلال الأسبوع الماضي، وذلك لمخالفتها للاشتراطات الفنية والهندسية ووسائل السلامة.وأكد أمين المنطقة المهندس صالح آل داغش، أن المختصين بالأمانة مستمرون في متابعة المشاريع وتطبيق اللوائح والأنظمة، على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة لمشاريع البنية التحتية لمراعاة الاشتراطات الفنية والهندسية ووسائل السلامة.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة نجران عبدالله آل فاضل، أن الأمانة نفذت خلال الأسبوع الماضي 28 جولة ميدانية رقابية على مشروعات صيانة الطرق بالمدينة، تم خلالها معالجة 18 حفرة، والتأكد من التزام المقاولين المنفذين لأعمال صيانة الطرق بمعايير الجودة والسلامة.// انتهى //10:03ت م0022