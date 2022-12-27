القاهرة 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أهمية تعزيز الإنتاج المحلي من السلع الإستراتيجية والمستوردة لتقليص الضغط على الدولار، مشيرًا إلى حرص الدولة على تحقيق الاستقرار في مدخلات الزراعة في البلاد.ولفتت الانتباه إلى تأكيد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية وجود خطة تنفيذية متكاملة لتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية خلال الفترة القادمة.وواكبت صحف الثلاثاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشيرةً إلى تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الاقتحامات لبلدتي صور باهر وأم طوبا جنوب مدينة القدس، فيما نَفّذ عشرات المستوطنين اقتحامات للمسجد الأقصى.ورصدت توجه وفد حكومي إثيوبي إلى إقليم تيجراي في شمال البلاد، لإجراء أول زيارة رسمية لممثلين فيدراليين بعد أكثر من عامين على نشوب نزاع في الإقليم، ومتابعة تطبيق البنود الرئيسية لاتفاق السلام بين الجانبين.ونشرت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، نبأ مصرع 32 شخصًا بسبب عاصفة شتوية اجتاحت وسط الولايات المتحدة وشرقها، وكذلك مصرع 17 شخصًا وإصابة 93 آخرين في اليابان بسبب تساقط الثلوج بغزارة في معظم أنحاء البلاد.// انتهى //10:51ت م0032