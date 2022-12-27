القاهرة 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، زلزالاً بقوة 5 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء.وأفاد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي، في بيان له اليوم، بأن الزلزال وقع في تمام الساعة (2:11) صباحًا، على عمق 9.61 كم، وعلى بعد 26 كيلومترًا من مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، مشيراً إلى عدم ورود أنباء عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال حتى الأن.// انتهى //11:23ت م0036