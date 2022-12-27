شقراء 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واستشارك جامعة شقراء، ممثلة بنادي كلية الصيدلة وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب، في مؤتمر آيهوب IHOP 22 ، الذي تنظمه وزارة الصحة تحت عنوان "رؤى مبتكرة حول ممارسة صيدلة المستشفيات"، خلال الفترة من 26 - 28 ديسمبر 2022 بمدينة الرياض.واستعرض جناح الكلية ما نفذه النادي من ورش عمل، منها ورشة عمل حول مقدمة في الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى الحملات التوعوية مثل: حملة الصحة العقلية، وحملة صحتك في رمضان، والأدوية اللاوصفية، كما نفذ النادي عددًا من الفعاليات التثقيفية، منها ما يتعلق بمكافحة الفساد، وعدة مسابقات في المجالات الصحية.يذكر أن مؤتمر آيهوب، هو تجمع للممارسين في مجال الصيدلة، وطلاب وطالبات كليات الصيدلة بالجامعات ومؤسسات التعليم، ويهدف إلى رفع مستوى المعرفة لدى الممارسين في جوانب جديدة ومبتكرة في الصيدلة، للوصول إلى تقديم خدمات ورعاية صحية مميزة.// انتهى //11:29ت م0037